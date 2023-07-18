Детский омбудсмен Татарстана предложила давать отсрочку от армии работающим в школе выпускникам педвузов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила предоставить выпускникам педагогических колледжей и вузов отсрочку от призыва в армию при условии их трудоустройства после окончания учебы в школу. Она направила обращение главе Комитета Госдумы по просвещению Ольге Казаковой, сообщает RT.

Ирина Волынец предложила реализовать на государственном уровне комплекс мер по привлечению мужчин-педагогов в школу. По ее мнению, «современная школа нуждается в педагогах-мужчинах, которые демонстрируют модель мужского поведения, что важно в подростковом периоде, особенно для мальчиков».

В ином случае она предложила приравнять работу в школе к альтернативной службе.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В марте 2023 года в Госдуму внесли законопроект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы до 21 года. Его парламентарии могут рассмотреть в этом месяце.

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Айрат Назипов