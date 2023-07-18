В Казани из-за крестного хода изменят схему движения автобусов №22, 28, 28а и 89

Фото: realnoevremya.ru/Василий Иванов (архив)

В день проведения крестного ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Крестовоздвиженской церкви в Казани изменят схему движения автобусов. Изменения будут действовать с 7.00 до 13.00 в пятницу, 21 июля.

Нововведения коснутся следующих маршрутов:

автобусный маршрут №22 будет следовать в прямом направлении: Кремлевская дамба — площадь Тысячелетия — ул.Лево-Булачная — ул.Пушкина — ул.Горького — ул.Н.Ершова — далее по маршруту, в обратном направлении: ул.К.Маркса — ул.Пушкина — ул.Право-Булачная — площадь Тысячелетия — Кремлевская дамба — далее по маршруту;

автобусный маршрут №28 будет следовать так: ул.К.Маркса — ул.Пушкина — ул.Право-Булачная — площадь Тысячелетия — Кремлевская дамба — далее по маршруту;

автобусный маршрут №28а будет следовать: Кремлевская дамба — площадь Тысячелетия — ул.Лево-Булачная — ул.Пушкина — ул.Горького — ул.Н.Ершова далее по маршруту;

автобусный маршрут №89 будет следовать в прямом направлении: ул.К.Маркса — ул.Пушкина — ул.Право-Булачная — площадь Тысячелетия — Кремлевская дамба — далее по маршруту, в обратном направлении: Кремлевская дамба — площадь Тысячелетия — ул.Лево-Булачная — ул.Пушкина — ул.Горького — ул.Н.Ершова — далее по маршруту.

realnoevremya.ru/Василий Иванов (архив)

Как стало известно в конце июня, 21 июля с 7 утра до 13 часов дня в Казани введут ограничение движения и стоянки транспорта по проезжей части. Подробности — в материале «Реального времени».

Накануне крестного хода, в четверг, 20 июля, в столице Татарстана с 20.00 закроют для парковки машин улицу Миславского. Ограничение будет действовать до 13.00 пятницы.

История Казанской иконы Божией Матери, найденной в «свежеприобретенной» Казани в 1579 году, и многочисленных списков с нее полна загадок — она совсем не линейна. По всей России стоят «Казанские» церкви, возведенные в честь этого образа, список с иконы охраняет своих почитателей аж с высоты МКС, а вокруг тайны ее исчезновения тщательно подогревается интрига. О Казанской иконе Божией матери, о восстановлении собора на месте ее обретения и о том, как крошечному образу, найденному в Казани десятилетним ребенком, удалось обрести славу «защитницы» всей России — в тексте проекта «Бренды Татарстана».

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Айрат Назипов