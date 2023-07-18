В Татарстане стих ажиотаж вокруг регистрации машино-мест

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане в 2023 году спал ажиотаж вокруг государственной регистрации прав на машино-места. Об этом рассказал исполняющий обязанности заместителя руководителя Управления Росреестра по республике Ильнур Хисматуллин на брифинге в кабмине.

— Если в прошлом году при оформлении наблюдался ажиотаж, то в этом году ситуация обратная. Зарегистрировано всего более 4,5 тысячи прав, — заявил он.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Количество зарегистрированных прав на жилые помещения в Татарстане за полгода увеличилось на 15%, до 170 тысяч. Рост числа регистраций земельных участков составил 6% (119,5 тысячи прав).

В целом за январь — июнь 2023 года Управление Росреестра по Татарстану зарегистрировало более 713 тысяч прав. Это на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



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Татьяна Демина