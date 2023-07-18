В Казани еще на месяц закроют движение по улице Алексея Козина

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Ограничение движения по улице Алексея Козина в Казани продлили еще на месяц. Это связано со строительством трасс водопровода и напорной канализации.

Как информирует Комитет внешнего благоустройства исполкома города, проезжая часть будет частично закрыта с 22 июля по 21 августа в районе дома №60 по улице Сибгата Хакима.

скриншот realnoevremya.ru из google.com/maps

Участок закрыли еще 28 июня. Предполагалось, что ремонтные работы будут завершены к 21 июля.

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Айрат Назипов