В Казани еще на месяц закроют движение по улице Алексея Козина
Ограничение движения по улице Алексея Козина в Казани продлили еще на месяц. Это связано со строительством трасс водопровода и напорной канализации.
Как информирует Комитет внешнего благоустройства исполкома города, проезжая часть будет частично закрыта с 22 июля по 21 августа в районе дома №60 по улице Сибгата Хакима.
Участок закрыли еще 28 июня. Предполагалось, что ремонтные работы будут завершены к 21 июля.
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