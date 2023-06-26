В Казани частично закроют проезжую часть по улице Алексея Козина
В Казани на улице Алексея Козина частично ограничат движение транспорта. Это связано со строительством трасс водопровода и напорной канализации.
Как сообщили в мэрии, с 28 июня по 21 июля закроют участок проезжей части вблизи дома №60 по улице Сибгата Хакима.
Напомним, в Казани до 15 августа ограничили движение по улице Чистопольской в районе домов №4 и №10/8. Также в районе дома №6 по ул.Бондаренко и здания №8 по ул.Солдатской полностью закрыли местный проезд и тротуар.
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