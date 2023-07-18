Главе Следкома доложат об обстоятельствах убийства в Набережных Челнах

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю по Татарстану Валерию Липскому доложить о ходе расследования уголовного дела об убийстве молодого человека в Набережных Челнах, сообщили в пресс-службе ведомства.



По версии следствия, 6 июля 2023 года в Набережных Челнах на территории детской площадки поссорились двое мужчин. В ходе нее 35-летний обвиняемый нанес ранение незнакомому ему молодому человеку, ударив ножом в живот. Пострадавший скончался в медучреждении.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде ареста.

Напомним, в начале июля в Татарстане возбудили уголовное дело по факту убийства и покушения на убийство в казанском кафе на ул. Хусаина Мавлютова. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 и ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство и покушение на убийство).

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Елизавета Пуншева