В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту убийства в казанском кафе на ул. Мавлютова

В Татарстане возбудили уголовное дело по факту убийства и покушения на убийство в казанском кафе на ул. Хусаина Мавлютова, об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по республике.

Уголовные дела возбуждены по ч. 1 ст. 105 и ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство и покушение на убийство).

Следствие считает, что в ночь с 6 на 7 июля 2023 года в одном из казанских кафе на ул. Хусаина Мавлютова произошел конфликт между тремя клиентами и продавцом заведения. В ссору, переросшую в потасовку, вмешался друг продавца, 23-летний уроженец Узбекистана. Он взял в руки колюще-режущий предмет, предположительно нож, и нанес им несколько ударов, от которых один молодой человек скончался на месте, двое других были госпитализированы.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ, вину признал полностью.

— Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — уточил Шептицкий.

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Илина Хакимова