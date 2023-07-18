Ночью на востоке Крыма обезвредили 28 БПЛА

Ночью на востоке Крыма системы ПВО сбили 9 беспилотников. Еще 19 обезвредили средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

— Ночью на востоке Крыма силами ПВО сбиты 9 БПЛА, еще 19 подавлены средствами РЭБ. Пострадавших нет. Благодарю наших военнослужащих за службу! Отработали четко и слаженно, — написал он.

Информацию подтвердили и в Минобороны России. По данным ведомства, средствами ПВО сбили 17 беспилотников, еще 11 подавили средствами РЭБ.

Напомним, вчера ночью Крымский мост был атакован двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами. По данным Национального антитеррористического комитета, террористическая атака произошла в 03.05 по московскому времени. В результате теракта погибли два человека, еще один ребенок получил травму.

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Елизавета Пуншева