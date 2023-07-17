В реабилитационном центре «Апрель» помогают малышам с особенностями развития — видео

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

В реабилитационном центре «Апрель» помогают малышам с особенностями развития до четырех лет — как с инвалидностью, так и без. С детьми занимаются логопеды-дефектологи, проводятся занятия ЛФК, массаж, магнитотерапия, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Любое занятие по раннему развитию длится полчаса. Один специалист для ребенка — одновременно и логопед, и дефектолог, и педагог. Параллельно он объясняет родителю, как помочь ребенку в зависимости от особенностей его развития:

— В ранней помощи мы ставим узкие цели, конкретные. На занятиях с родителями их отрабатываем. Для каждого ребенка составляется индивидуальная программа, — пояснила логопед-дефектолог реабилитационного центра «Апрель» Ирина Жижмарс.

В реабилитационном центре программа появилась 2 года назад, однако далеко не все родители знают, что можно получить услуги специалистов бесплатно. Зачастую, когда они обращаются в центр, ребенок уже выходит из раннего возраста.

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Маргарита Головатенко