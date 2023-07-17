В Татарстане сократилось число обращений из-за укусов клещей

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

С начала эпидемического сезона после укусов клещей за медицинской помощью обратились 6 672 жителя Татарстана. Это на 397 человек меньше, чем за аналогичный период 2022 года, следует из данных Управления Роспотребнадзора по республике.

Показатель обращений по поводу присасывания клещей на 100 тысяч татарстанцев составил 178,17. Он на 6,16% ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года (189,86), но на 19,04% выше среднемноголетнего уровня (149,67).

Укусы клещами зафиксировали во всех районах и городских округах Татарстана. Наибольшее число обращений пришлось на Казань — 1 502. В Набережных Челнах зарегистрировали 954 случая присасывания клещей, в Нижнекамском районе — 490.

realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

Количество зарегистрированных в этом году случаев иксодового клещевого боррелиоза и вирусного энцефалита осталось за неделю без изменений — 31 и три соответственно. Как уточняет Управление Роспотребнадзора по Татарстану, два случая КФЭ завозные.

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Татьяна Демина