Из казанского УНИКСа ушел форвард Андрей Воронцевич

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Российский баскетболист Андрей Воронцевич покидает казанский УНИКС. Как сообщает клубная пресс-служба, 36-летний форвард продолжит карьеру в другом клубе.

В Единой лиге ВТБ — 2022/23 Воронцевич принял участие в 32 матчах, в которых его средняя статистика составила 3,2 очка, 2,0 подбора, 0,8 передачи за 13:52 минуты игрового времени.

В июне прошлого гола Воронцевич принял решение остаться в казанском клубе. В Единой лиге ВТБ — 2021/22 он принял участие в 25 матчах. Средняя статистика составила 7,8 очка, 4,3 подбора, 2,1 передачи и 0,9 перехвата за 26:18 на площадке.

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Айрат Назипов