Андрей Воронцевич продолжит выступление за УНИКС

Капитан УНИКСа Андрей Воронцевич продолжит выступление за казанский баскетбольный клуб. Об этом сообщает пресс-служба команды.

34-летний баскетболист принял участие в 25 матчах в Единой Лиге ВТБ-2021/22. Их средняя статистика составила 7,8 очка, 4,3 подбора, 2,1 передачи и 0,9 перехвата за 26:18 на площадке. Также в 19 играх Евролиги спортсмен набирал в среднем по 5,5 очка, 2,6 подбора и 1,1 передачи за 19:37 минуты игрового времени.

17 июня стало известно, что УНИКС и 19-летний защитник Сергей Полстянов подписали контракт. Соглашение рассчитано на два года. В прошлом сезоне Полстянов становился одним из лучших снайперов Единой молодежной Лиги ВТБ в составе УНИКСа-2.



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Дарья Акимова