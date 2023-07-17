Марат Хуснуллин провел заседание по ликвидации последствий ЧП на Крымском мосту

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Вице-премьер России Марат Хуснуллин выслушал доклады руководителя Росавтодора Романа Новикова и главы Росжелдора Алексея Дружинина по ситуации на Крымском мосту. Сейчас ведется анализ повреждений автомобильной части, характера и степени повреждений, сообщает пресс-служба правительства.

Уточняется, что на мост начали прибывать дополнительные ресурсы, которые необходимы для восстановительных работ. По одному из путей железнодорожной части моста уже запущено движение, ведется работа по пропуску поездов, которые были задержаны ранее.

— Договорились по альтернативному маршруту, он у нас на сегодняшний день отработан, будем оперативно пропускать через пункты пропуска все машины, практически без проверки документов, для того чтобы не создавать пробок. Паромная переправа в ближайшее время возобновит свою работу, — подчеркнул вице-премьер.

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Следком/t.me

Сегодня Марат Хуснуллин выступит с докладом перед президентом страны Владимиром Путиным. Совещание по ВКС состоится в 19.00.

Крымский мост был атакован двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами. По данным Национального антитеррористического комитета, террористическая атака произошла в 03.05 по московскому времени. В результате теракта погибли два человека, еще один ребенок получил травму.

Следственный комитет России возбудил после атаки на Крымский мост уголовное дело по статье 205 УК страны — «Террористический акт». СКР назначил необходимые экспертизы. Следователи устанавливают лиц из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, причастных к организации и исполнению атаки на Крымский мост.

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Айрат Назипов