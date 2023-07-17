На развитие стартапов 242 татарстанских студента получат по 1 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева (архив)

Еще 242 студента из Татарстана получат по 1 млн рублей на развитие своих стартапов. Всего по итогам третьей волны конкурса федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» грант на развитие своих бизнес-идей получат 1,2 тысячи студентов со всей России, сообщил глава Минцифры республики Айрат Хайруллин.



— Студенты нашей республики — в тройке регионов-лидеров по количеству лучших проектов, — написал он в своем telegram-канале.

По его словам, большинство проектов связаны с цифровыми технологиями — 481 грант. Каждый пятый связан с креативными индустриями. Еще 175 авторов будут развивать свои идеи в сфере новых приборов и интеллектуальных производственных технологий.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

За прошлый год миллионерами благодаря ИТ-проектам стали 129 татарстанских студентов. Все они выиграли грант в размере 1 млн рублей в рамках университетского технологического предпринимательства.

Сегодня стало известно, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России до 1 сентября приостановит выдачу грантов на новые разработки в сфере IT. Подробности — в материале «Реального времени».

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Айрат Назипов