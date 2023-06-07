В Татарстане за год миллионерами стали 129 студентов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

За 2022 года миллионерами благодаря ИТ-проектам стали 129 татарстанских студентов. Об этом рассказал глава Минцифры республики Айрат Хайруллин.



Миллионерами стали студенты, выигравшие грант в рамках университетского технологического предпринимательства. Его размер составляет 1 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, по данным Министерства образования и науки Татарстана на 25 января 2023 года, в республике насчитывалось 143 711 студентов. Из них 43 499 человек поступили в вузы в прошлом году.

Большинство студентов выбирают государственные вузы — в них получают образование 124 824 человека, или 86,8%. В частных образовательных организациях в Татарстане насчитывается 18 887 студентов.

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Татьяна Демина