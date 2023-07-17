Казанский завод выбил долг за медицинские модули для самолетов Sukhoi Superjet
Как выяснило «Реальное время», Казанский агрегатный завод выиграл спор о взыскании более 81 млн рублей долга с Таганрогского авиационного научно-технического комплекса за поставку медицинских модулей для самолетов типа Sukhoi Superjet 100, Ан-148, вертолета МИ-8 и их модификаций. В прошлом году татарстанское предприятие должно было изготовить и отправить в Ростовскую область восемь единиц товара на общую сумму в 163,3 млн рублей. В свою очередь, заказчик должен был принять и оплатить его, однако средства поступили лишь за половину продукции, а претензии поставщика остались без внимания.
Медицинские модули для авиации
Согласно контракту, Казанский агрегатный завод должен был поставить семь комплектов медицинских модулей ММ-148.9520.000 и одно подъемное устройство УП-95.9520.000.01.
Такие комплекты предназначаются для самолетов типа Ан-148, Sukhoi Superjet 100, вертолета МИ-8 и их модификаций — с целью эвакуации одного пострадавшего в чрезвычайной ситуации для оказания ему квалифицированной медицинской помощи с использованием специальных изделий (медицинских приборов, аппаратов и оборудования), входящих в его состав.
В состав такого устройства входят: системы мониторирования и дефибрилляции, электрокардиографы, аппарат искусственной вентиляции легких, вакуумный матрас, теплоизоляционный контейнер и другое. Продолжительность непрерывной работы оборудования от встроенных аккумуляторов достигает не менее двух часов, а вместимость одного кислородного баллона — 5 литров.
— Медицинский модуль производства Казанского агрегатного завода отличается измененной компоновкой, облегчающей загрузку и выгрузку пациента. Этот процесс стал удобнее благодаря применению унифицированных носилок, оборудования и каталки. Теперь выгружать и загружать пациента сможет один медработник. Пациента можно переместить из вертолета в машину скорой помощи без дополнительной перекладки, при этом не нужно даже кратковременно отключать аппараты жизнедеятельности, — рассказывали в пресс-службе Минпромторга России, когда эти модули начали устанавливать на санитарные вертолеты «Ансат».
В 2020-м Росавиация одобрила применение медмодуля с повышенным удобством загрузки на вертолете «Ансат». Татарстанский санитарный вертолет стал первым, на котором была реализована данная опция.
Заказчик оплатил только половину от стоимости контракта
Общая стоимость семи модулей составила 161 млн рублей, а погрузочного устройства — 2,3 млн. Изначально заказчик должен был оплатить лишь половину от всей суммы в качестве аванса, а оставшиеся 50% — в течение 5 дней с момента принятия товара. Продукция была принята, о чем свидетельствуют накладные, однако заплатить целиком Таганрогский авиакомплекс не смог.
Для того чтобы взыскать задолженность, татарстанскому предприятию пришлось направить иск к ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева» о взыскании чуть более 81 млн рублей.
Ознакомившись с материалами дела, суд пришел к выводу, что сумма была рассчитана верно. Кроме того, к ней добавились расходы по государственной пошлине в размере 200 тысяч рублей. Решение может быть также обжаловано.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии