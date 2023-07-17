Казанский завод выбил долг за медицинские модули для самолетов Sukhoi Superjet

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Как выяснило «Реальное время», Казанский агрегатный завод выиграл спор о взыскании более 81 млн рублей долга с Таганрогского авиационного научно-технического комплекса за поставку медицинских модулей для самолетов типа Sukhoi Superjet 100, Ан-148, вертолета МИ-8 и их модификаций. В прошлом году татарстанское предприятие должно было изготовить и отправить в Ростовскую область восемь единиц товара на общую сумму в 163,3 млн рублей. В свою очередь, заказчик должен был принять и оплатить его, однако средства поступили лишь за половину продукции, а претензии поставщика остались без внимания.

Медицинские модули для авиации

Согласно контракту, Казанский агрегатный завод должен был поставить семь комплектов медицинских модулей ММ-148.9520.000 и одно подъемное устройство УП-95.9520.000.01.

Такие комплекты предназначаются для самолетов типа Ан-148, Sukhoi Superjet 100, вертолета МИ-8 и их модификаций — с целью эвакуации одного пострадавшего в чрезвычайной ситуации для оказания ему квалифицированной медицинской помощи с использованием специальных изделий (медицинских приборов, аппаратов и оборудования), входящих в его состав.

Фото: скриншот realnoevremya.ru с официального сайта Казанского агрегатного завода

В состав такого устройства входят: системы мониторирования и дефибрилляции, электрокардиографы, аппарат искусственной вентиляции легких, вакуумный матрас, теплоизоляционный контейнер и другое. Продолжительность непрерывной работы оборудования от встроенных аккумуляторов достигает не менее двух часов, а вместимость одного кислородного баллона — 5 литров.



— Медицинский модуль производства Казанского агрегатного завода отличается измененной компоновкой, облегчающей загрузку и выгрузку пациента. Этот процесс стал удобнее благодаря применению унифицированных носилок, оборудования и каталки. Теперь выгружать и загружать пациента сможет один медработник. Пациента можно переместить из вертолета в машину скорой помощи без дополнительной перекладки, при этом не нужно даже кратковременно отключать аппараты жизнедеятельности, — рассказывали в пресс-службе Минпромторга России, когда эти модули начали устанавливать на санитарные вертолеты «Ансат».



В 2020-м Росавиация одобрила применение медмодуля с повышенным удобством загрузки на вертолете «Ансат». Татарстанский санитарный вертолет стал первым, на котором была реализована данная опция.

Татарстанский санитарный вертолет стал первым, на котором была реализована данная опция. Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Заказчик оплатил только половину от стоимости контракта

Общая стоимость семи модулей составила 161 млн рублей, а погрузочного устройства — 2,3 млн. Изначально заказчик должен был оплатить лишь половину от всей суммы в качестве аванса, а оставшиеся 50% — в течение 5 дней с момента принятия товара. Продукция была принята, о чем свидетельствуют накладные, однако заплатить целиком Таганрогский авиакомплекс не смог.

Для того чтобы взыскать задолженность, татарстанскому предприятию пришлось направить иск к ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева» о взыскании чуть более 81 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Ознакомившись с материалами дела, суд пришел к выводу, что сумма была рассчитана верно. Кроме того, к ней добавились расходы по государственной пошлине в размере 200 тысяч рублей. Решение может быть также обжаловано.

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Максим Кокунин