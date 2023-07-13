В Казани снесут самовольно установленный автофургон и четыре торговых объекта

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Казани под снос определили еще пять самовольно установленных и незаконно размещенных торговых объектов. Среди них автофургон по ул. Халезова, вблизи дома №66, и павильон на ул. Протопопа Аввакума.



По распоряжению заместителя руководителя исполкома Казани Ильдара Шакирова демонтировать потребуется также торговые объекты по адресам:



ул. Залесная, вблизи дома №66;

ул. Белые Росы, вблизи дома №15;

земельный участок с кадастровым номером 16:50:012005:4.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Собственников перечисленных объектов установить не удалось. Распоряжение властей они должны выполнить добровольно до 17 июля. Если они не сделают этого, объекты уберут в принудительном порядке и перенесут на базу хранения по ул. Фатыха Амирхана.



Неделю назад в Казани опубликовали список из 14 самовольно установленных и незаконно размещенных торговых объектов, подлежащих демонтажу. В нем был тонар по ул. Подлужной и квасная бочка по ул. Копылова, вблизи дома №7/2.

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Татьяна Демина