В Казани снесут самовольно установленный автофургон и четыре торговых объекта
В Казани под снос определили еще пять самовольно установленных и незаконно размещенных торговых объектов. Среди них автофургон по ул. Халезова, вблизи дома №66, и павильон на ул. Протопопа Аввакума.
По распоряжению заместителя руководителя исполкома Казани Ильдара Шакирова демонтировать потребуется также торговые объекты по адресам:
- ул. Залесная, вблизи дома №66;
- ул. Белые Росы, вблизи дома №15;
- земельный участок с кадастровым номером 16:50:012005:4.
Собственников перечисленных объектов установить не удалось. Распоряжение властей они должны выполнить добровольно до 17 июля. Если они не сделают этого, объекты уберут в принудительном порядке и перенесут на базу хранения по ул. Фатыха Амирхана.
Неделю назад в Казани опубликовали список из 14 самовольно установленных и незаконно размещенных торговых объектов, подлежащих демонтажу. В нем был тонар по ул. Подлужной и квасная бочка по ул. Копылова, вблизи дома №7/2.
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