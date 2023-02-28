«Авито» стала самой посещаемой платформой для онлайн-шоппинга

По итогам января, платформа «Авито» по количеству уникальных пользователей обошла интернет-магазин Ozon и международный маркетплейс Wildberries. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на данные исследовательской компании Mediascope.



По ее данным, за месяц сайт «Авито» и мобильное приложение платформы посетили 60,2 миллиона человек по всей России, возрастом старше 12 лет.



Благодаря этому классифайд стал самой посещаемой платформой для онлайн-шопинга.

В декабре 2021 года сообщалось, что «Авито» стал самым посещаемым сайтом объявлений в мире. Аналитики сервиса Similar Web выяснили, что за ноябрь того года, платформу посетили 279,6 миллион пользователей. В среднем на одно посещение у людей уходило 11 минут — за это время люди успевали просмотреть 11 страниц с объявлениями.

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Антон Гаврилов