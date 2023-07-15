Вылет чартерного рейса из Казани в Турцию задержали более чем на час

Фото: realnoevremya.ru/Луиза Игнатьева

С опозданием почти на полтора часа «Аэрофлот» начал посадку туристов на чартерный рейс AFL804/ SU804, отправляющийся сегодня из Казани в Анталью, сообщили «Реальному времени» недовольные казанцы. По расписанию самолет Boeing 737-800 должен был вылететь в 17.10, а фактически пассажиров стали принимать на борт в 18.30.

Задержку вылета пассажирам объяснили тем, что «идет подготовка самолета», не уточняя деталей. Чартерный рейс заказан туристической компанией «Библио-Глобус», по чьим турам пассажиры должны вылететь в Анталью с последующим перемещением на турецкие курорты Алании.

скриншот realnoevremya.ru с сайта ru.flightaware.com

Это не первая задержка при отправлении этого рейса из Казани. По данным FlightAware, в предыдущие дни — 8, 9 и 12 июля — назначенные на это время рейсы вылетали с опозданием в пределах от 40 минут до 1 часа 20 минут. Примечательно, что на онлайн-табло Международного аэропорта «Казань» этот рейс не отражен.

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Луиза Игнатьева