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В Казани временно ограничат движение по улице Фатыха Карима

11:57, 16.07.2023
В Казани временно ограничат движение по улице Фатыха Карима
Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова (архив)

В Казани временно ограничат движение по улице Фатыха Карима, сообщили в Комитете внешнего благоустройства исполкома города.

Ограничения вводятся на период с 17 по 30 июля. В городе будет закрыт проезд в районе дома №9 по ул. Сары Садыковой.

Это связано с устройством приямков под горизонтально-направленное бурение для строительства трассы.

В Казани с 24 июля по 16 августа ограничат движение по улицам Заводской и Галиаскара Камала. Это связано со строительством трассы ливневой канализации.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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