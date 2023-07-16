В Казани временно ограничат движение по улице Фатыха Карима

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова (архив)

В Казани временно ограничат движение по улице Фатыха Карима, сообщили в Комитете внешнего благоустройства исполкома города.



Ограничения вводятся на период с 17 по 30 июля. В городе будет закрыт проезд в районе дома №9 по ул. Сары Садыковой.

Это связано с устройством приямков под горизонтально-направленное бурение для строительства трассы.

В Казани с 24 июля по 16 августа ограничат движение по улицам Заводской и Галиаскара Камала. Это связано со строительством трассы ливневой канализации.



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Маргарита Головатенко