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В Казани временно ограничат движение по улицам Заводской и Галиаскара Камала

16:33, 14.07.2023
В Казани временно ограничат движение по улицам Заводской и Галиаскара Камала
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани на время ограничат движение по улицам Заводской и Галиаскара Камала, сообщили в Комитете внешнего благоустройства исполкома города.

  • С 24 по 30 июля будет полностью и частично закрыта проезжая часть по ул. Заводской и ул. Галиаскара Камала.
  • С 30 июля по 12 августа полностью закроют проезд в районе здания №41 по ул. Заводской.
  • С 13 по 16 августа частично перекроют проезжую часть возле здания №3 по ул. Заводской.

Ограничение связано со строительством трассы ливневой канализации.

В Казани временно ограничат движение по улице Чистопольской. Это связано с реконструкцией третьего северного коллектора.

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Маргарита Головатенко
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