В Казани временно ограничат движение по улицам Заводской и Галиаскара Камала

В Казани на время ограничат движение по улицам Заводской и Галиаскара Камала, сообщили в Комитете внешнего благоустройства исполкома города.



С 24 по 30 июля будет полностью и частично закрыта проезжая часть по ул. Заводской и ул. Галиаскара Камала.

С 30 июля по 12 августа полностью закроют проезд в районе здания №41 по ул. Заводской.

С 13 по 16 августа частично перекроют проезжую часть возле здания №3 по ул. Заводской.

Ограничение связано со строительством трассы ливневой канализации.

В Казани временно ограничат движение по улице Чистопольской. Это связано с реконструкцией третьего северного коллектора.

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Маргарита Головатенко