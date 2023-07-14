В Казани временно ограничат движение по улицам Заводской и Галиаскара Камала
В Казани на время ограничат движение по улицам Заводской и Галиаскара Камала, сообщили в Комитете внешнего благоустройства исполкома города.
- С 24 по 30 июля будет полностью и частично закрыта проезжая часть по ул. Заводской и ул. Галиаскара Камала.
- С 30 июля по 12 августа полностью закроют проезд в районе здания №41 по ул. Заводской.
- С 13 по 16 августа частично перекроют проезжую часть возле здания №3 по ул. Заводской.
Ограничение связано со строительством трассы ливневой канализации.
В Казани временно ограничат движение по улице Чистопольской. Это связано с реконструкцией третьего северного коллектора.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым