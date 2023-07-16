Украина может потерять до $500 млн в месяц в случае разрыва зерновой сделки

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

Украина в случае разрыва зерновой сделки лишится около $500 млн в месяц, рассчитало «РИА Новости», основываясь на данных ООН, а также украинских Минсельхоза и таможни.



С августа 2022 года по июнь 2023-го экспортировала $50,6 млн тонн зерна на $9,8 млрд. Основная часть экспорта проходит через порты — 78% поставок за все время и 80% за последние месяцы. Остальная часть переправляется по железной дороге, автотранспортом и паромами.

Из общего объема поставок украинского зерна на Черноморскую инициативу пришлось 55,5%, что составляет 28,1 млн тонн. В денежном выражении экспорт зерна через порты составил $7,7 млрд.

На днях Владимир Путин заявил, что страна может приостановить участие в зерновой сделке. По его словам, российская сторона продлит ее, когда перед ней будут выполнены соответствующие обязательства. Он добавил, что у России есть несколько дней на принятие решения по сделке.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко