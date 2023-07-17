ЕК потратит более €3,5 млн на «расширение возможностей» гражданского общества и СМИ в Северной Македонии
Европейская комиссия планирует выделить на поддержку гражданского общества и СМИ в Северной Македонии более €3,5 млн, сообщает RT.
Рассчитывается, что средства поспособствуют сближению страны с Евросоюзом, после чего Северная Македония вступит в объединение.
Грантовая программа сфокусирована на нескольких приоритетных направлениях поддержки, включая социально-экономическое развитие страны с упором на молодежь, укрепление свободы слова и использование цифровых технологий.
Европейские специалисты считают, что работа гражданского общества и СМИ сможет усилить контроль за реализацией политики, принятием решений и прозрачностью отраслевых реформ, а еще подотчетностью институтов.
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