СМИ: власти Турции запретили выдавать иностранцам ВНЖ во всех районах Стамбула

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Власти Турции запретили выдавать иностранцам вид на жительство во всех районах Стамбула, за исключением некоторых случаев. Об этом пишет RT со ссылкой на турецкие СМИ.

Исключение составляют приехавшие для прохождения обучения, лечения или международной торговли.

Кроме того, в регионе ужесточились проверки в отношении арендаторов и отелей, которые размещают у себя нелегалов. После выявления трех подобных случаев отелю грозит потеря лицензии, а съемную квартиру могут опечатать.

На сегодняшний день в Стамбуле проживают порядка 1,2 млн иностранных граждан.

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Айрат Назипов