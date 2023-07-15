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Казанский педагог одержала победу на Всероссийском конкурсе молодых учителей

15:39, 15.07.2023
Казанский педагог одержала победу на Всероссийском конкурсе молодых учителей
Фото: скриншот realnoevremya.ru из google.ru/maps (гимназия №102)

Педагог казанской гимназии №102 Ксения Зайцева стала победителем Всероссийского конкурса молодых учителей. Она выиграла в номинации «Лучшие педагогические практики», сообщили в Управлении образования города.

За победу боролись 560 педагогов со всей страны. Жюри отобрало 102 лучшие работы, авторы которых отправились в Москву участвовать в Летней школе победителей конкурса.

Известно, что Ксения Зайцева обучает детей английскому языку.

В апреле два представителя Казани стали победителями Всероссийского конкурса «Педагогический дебют — 2023». Учитель Евгений Лобанов из казанской гимназии №19 выиграл в номинации «Молодые управленцы», а заведующая билингвальным детским садом №7 комбинированного вида Кировского района Казани Алсу Биктова — в номинации «Молодые руководители дошкольных образовательных организаций».

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Айрат Назипов
ОбществоОбразование Татарстан

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