Казанский педагог одержала победу на Всероссийском конкурсе молодых учителей
Педагог казанской гимназии №102 Ксения Зайцева стала победителем Всероссийского конкурса молодых учителей. Она выиграла в номинации «Лучшие педагогические практики», сообщили в Управлении образования города.
За победу боролись 560 педагогов со всей страны. Жюри отобрало 102 лучшие работы, авторы которых отправились в Москву участвовать в Летней школе победителей конкурса.
Известно, что Ксения Зайцева обучает детей английскому языку.
В апреле два представителя Казани стали победителями Всероссийского конкурса «Педагогический дебют — 2023». Учитель Евгений Лобанов из казанской гимназии №19 выиграл в номинации «Молодые управленцы», а заведующая билингвальным детским садом №7 комбинированного вида Кировского района Казани Алсу Биктова — в номинации «Молодые руководители дошкольных образовательных организаций».
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