Госдума приняла ко второму чтению поправки о расторжении брака в случае смены пола

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Госдума приняла поправки ко второму чтению проекта закона о запрете смены пола. Предполагается, что смена пола одним или обоими супругами становится основанием для признания брака недействительным, сообщает «Интерфакс».



Изменить пол в документах будет возможно только с предоставлением в ЗАГС медицинского заключения, выданного врачебной комиссией подведомственной Минздраву медицинской организации. В заключении должно быть указание о «соответствии половых признаков признакам определенного пола».

Также вводится запрет на медицинские вмешательства, в том числе с применением лекарственных препаратов, которые направлены на смену пола и формирование у человека первичных или вторичных половых признаков другого пола. Это не касается вмешательств, связанных с лечением врожденных аномалий (пороков развития), генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей. Такие медицинские вмешательства допускаются по решению врачебной комиссии медицинской организации, подведомственной Минздраву России.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Положения закона не будут распространяться на лиц, в отношении которых уже осуществлены хирургические вмешательства, направленные на изменение половых признаков человека, до дня вступления в силу закона, подтвержденные медицинским заключением врачебной комиссии.

Поправку, предполагающую аннулирование брака после смены пола одним или обоими супругами, накануне поддержал Комитет Госдумы по охране здоровья. Инициативу о запрете смены пола внесли в Госдуму в мае.

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Маргарита Головатенко