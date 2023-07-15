Российские войска за сутки отразили 21 украинскую атаку

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Минобороны России

Российским войскам удалось отразить 21 атаку украинской армии в зоне спецоперации. ВСУ пытались продвинуться на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях, сообщили в Минобороны.

Только на Донецком направлении российские войска отбили 17 атак ВСУ в районах н.п. Северное, Курдюмовка, Новомихайловка, Марьинка, Клещеевка, Малоильиновка ДНР и Белогоровка ЛНР.

— В ходе боевых действий потери противника составили до 315 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица «Д-30», — озвучил цифры официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Минобороны России

Еще по две неудачные атаки украинские солдаты предприняли на Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях.

На днях Владимир Путин заявил, что с 4 июня российские войска уничтожили 311 танков ВСУ, из них значительная часть — техника западного производства, включая Leopard. По мнению президента, такую технику уничтожают на поле боя «в первую очередь».

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Айрат Назипов