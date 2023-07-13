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Владимир Путин: российские войска уничтожили 311 танков ВСУ с 4 июня

19:53, 13.07.2023 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Владимир Путин: российские войска уничтожили 311 танков ВСУ с 4 июня
Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Минобороны России (архив)

Вооруженные силы России с 4 июня уничтожили 311 танков ВСУ, из них значительная часть — техника западного производства, включая Leopard, заявил президент страны Владимир Путин в эфире телеканала «Россия-24».

— Могу сказать, что украинские военнослужащие часто отказываются даже садиться в эти танки, потому что они являются приоритетной целью для наших ребят, — объяснил российский лидер.

По мнению Путина, такую технику уничтожают на поле боя «в первую очередь».

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Минобороны России (архив)

Два дня назад министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что вооруженные силы Украины с 4 июня потеряли более 26 тысяч военных и 3 тысячи единиц вооружения.

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Айрат Назипов
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