Владимир Путин: российские войска уничтожили 311 танков ВСУ с 4 июня

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Минобороны России (архив)

Вооруженные силы России с 4 июня уничтожили 311 танков ВСУ, из них значительная часть — техника западного производства, включая Leopard, заявил президент страны Владимир Путин в эфире телеканала «Россия-24».

— Могу сказать, что украинские военнослужащие часто отказываются даже садиться в эти танки, потому что они являются приоритетной целью для наших ребят, — объяснил российский лидер.

По мнению Путина, такую технику уничтожают на поле боя «в первую очередь».

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Минобороны России (архив)

Два дня назад министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что вооруженные силы Украины с 4 июня потеряли более 26 тысяч военных и 3 тысячи единиц вооружения.



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Айрат Назипов