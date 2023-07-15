Татарстанца признали виновным в сексуальном насилии над двумя детьми

60-летнего жителя Тетюшского района Татарстана признали виновным в сексуальном насилии над детьми. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по республике.

Следствием и судом установлено, что в 2021 году подсудимый, оставшись наедине с 15-летним родственником сожительницы, совершил в отношении него действия сексуального характера, а в дальнейшем на протяжении длительного времени совершал развратные действия.

Кроме того, в то же время, угрожая убийством, он совершал насильственные действия в отношении 9-летней двоюродной сестры подростка. Преступная деятельность была выявлена в прошлом году, когда бабушка девочки застала злоумышленника с ребенком и сообщила о произошедшем в правоохранительные органы.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в октябре прошлого года в Татарстане нижнекамца также признали виновным в сексуальном насилии над ребенком. Приговором суда ему было назначено 9 лет и 11 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Мужчину и ранее привлекали к уголовной ответственности.

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Максим Кокунин