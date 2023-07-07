Импорт легковых автомобилей в Россию вырос втрое

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За 6 месяцев 2023 года в Россию импортировали 227,2 тыс. новых легковых автомобилей. Это в 3,2 раза больше по сравнению с первым полугодием 2022 года, информирует аналитическое агентство «Автостат».



Импорт автомобилей с пробегом вырос за год в 2,9 раза. За полгода российскую границу пересекли 220,1 тысяч подержанных легковушек.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Больше всего автомобилей в страну завезли в прошлом месяце. Всего было импортировано 55,7 тысячи машин, а подержанных — 41,6 тысячи. Это самые высокие ежемесячные показатели за последние несколько лет.

Больше всего в страну ввозят китайские машины. Как говорил врио главы ФТС Руслан Давыдов, такой шанс бизнесменам из Поднебесной предоставили европейцы.



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Айрат Назипов