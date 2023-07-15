США изучают варианты противодействия российской авиации в небе над Сирией

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

В Пентагоне рассматривают ряд военных вариантов для противодействия якобы растущей российской активности в небе над Сирией. Об этом пишет RT со ссылкой на Associated Press.

— Российская военная активность проистекает из укрепляющегося сотрудничества и координации между Москвой, Тегераном и сирийским правительством в попытке оказать давление на США, чтобы вынудить их покинуть Сирию, — сказал представитель американского военного ведомства.

Он добавил, что в США обеспокоены тем, что Россия может сбить БПЛА MQ-9 Reaper.

В марте этого года вблизи российской границы потерпел крушение американский дрон MQ-9. Министр обороны России Сергей Шойгу представил к награждению государственными наградами летчиков самолетов Су-27, предотвративших нарушение американским беспилотным летательным аппаратом.



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Айрат Назипов