В Татарстане по итогам января — мая снизилась смертность

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане смертность за январь — май 2023 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизилась на 9,7%, выяснило «Реальное время», изучив данные официальной статистики. Умерли за этот период 18 035 человек — на 1 947 меньше, чем за первые пять месяцев 2022-го.

Снижение смертности по итогам января — мая 2023 года зарегистрировали во всех 14 регионах Приволжского федерального округа. Заметнее всего она уменьшилась в Кировской области — на 19,5%, с 9 016 до 7 262 летальных случаев.

В целом в ПФО за пять месяцев этого года зафиксировали 157 918 случаев смерти. По сравнению с январем — маем прошлого года их количество снизилось на 20 088, или на 11,3%, подсчитали в Росстате.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, за май 2023 года умерли 3 620 татарстанцев. Смертность в республике, по сравнению с последним месяцем весны прошлого года, выросла на 2,3%.



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Татьяна Демина