В Татарстане в мае выросла смертность

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане в мае 2023 года зарегистрировали 3 620 умерших. Это на 83 случая смерти, или на 2,3%, больше, чем в аналогичном месяце прошлого года, следует из данных официальной статистики.

Смертность в мае этого года увеличилась в большинстве регионов Приволжского федерального округа. Помимо Татарстана, она выросла в Оренбургской области (+13,1%), в Чувашии (+9,3%), Башкирии (+8,8%), в Марий Эл (+8,6%), в Саратовской области (+6,1%), в Нижегородской области (+4,9%), в Пермском крае (+4,5%) и в Ульяновской области (+0,7%).

Снизилась смертность в мае 2023 года, в сравнении с последним месяцем весны прошлого года, в Кировской области (-1,9%), в Пензенской области (-1,7%), в Мордовии (-1,4%), в Самарской области (-0,4%) и в Удмуртии (-0,1%).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В целом в Приволжском федеральном округе за май 2023 года зарегистрировали 32 539 летальных случаев. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года это количество выросло на 1 258 умерших, или на 4%, подсчитали в Росстате.

Напомним, в Татарстане в мае снизилась рождаемость — родилось 2 826 детей, что на 74, или на 2,6%, меньше, чем в последний месяц весны прошлого года. Таким образом, в мае 2023-го в республике зарегистрировали естественную убыль населения — 794 человека.

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Татьяна Демина