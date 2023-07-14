Президент РФС похвалил организацию матча между женскими сборными в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков остался доволен уровнем организации матча между сборной России и Ирана в Казани. Футболистки провели товарищескую игру на стадионе «Центральный».

— Спасибо Казани за то, что приняли этот матч. С точки зрения организации он был проведен на очень высоком уровне. Что касается матча, то порадовали результат и качество игры. Внимательно слежу за женским футболом и вижу серьезный прогресс. С точки зрения функциональной подготовки и тактической, девушки все больше прибавляют, — цитирует его пресс-служба РФС.

Дюков добавил, что в России продолжает развиваться женский футбол. По его словам, в стране все больше спортивных школ и академий открывают у себя секции для девочек.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Сегодня женская сборная России по футболу разгромила команду Ирана со счетом 4:0. Счет в матче открыла уроженка Татарстана и полузащитник команды «Челси» Алсу Абдуллина. Она забила гол на 28-й минуте матча. Затем преимущество россиянок упрочили Анна Беломытцева, Валерия Бизенкова и Наталья Машина.

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Айрат Назипов