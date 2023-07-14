В соседнем с Татарстаном регионе ввели режим ЧС из-за засухи

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Глава Чувашии Олег Николаев ввел в регионе режим ЧС в связи с почвенной засухой. Он будет действовать до особого распоряжения.

— В период вегетации в течение трех декад подряд (8, 18, 20 июня) запас продуктивной влаги в пахотном слое почвы составлял менее 10 мм. В результате этого опасного агрометеорологического явления режимы чрезвычайной ситуации уже введены в Канашском, Козловском, Урмарском и Янтиковском муниципальных округах, — написал Николаев в своих соцсетях.

По предварительной оценке, из-за засухи пострадали посевы на площади 4,1 тыс. га. Сумма ущерба составляет более 211,2 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В указе руководитель региона поручил Минсельхозу Чувашии разработать план мероприятий по снижению размера ущерба от ЧС.



Напомним, в Татарстане в целях предотвращения угрозы продовольственной безопасности, возникшей из-за заморозков, суховеев и засухи, ввели режим чрезвычайной ситуации. Минсельхозпроду Татарстана также было поручено за 5 дней разработать мероприятия по преодолению последствий чрезвычайных ситуаций. Режим ЧС действует с 3 июля до особого распоряжения.

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Айрат Назипов