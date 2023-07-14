В Кремле отреагировали на слухи о возможном продлении зерновой сделки

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слухи о том, что глава государства якобы согласился продлить зерновую сделку. Слова представителя Кремля передает «РИА Новости».

— Никаких заявлений на этот счет с российской стороны не было, — сказал Песков.

Сегодня в СМИ появилась информация со ссылкой на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Утверждалось, что турецкий лидер заявил о согласии Владимира Путина на продление зерновой сделки. При этом Эрдоган говорил, что у него с российским коллегой «одинаковое мнение относительно продления зернового коридора».

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, Владимир Путин заявил, что страна может приостановить участие в зерновой сделке. По его словам, российская сторона продлит ее, когда перед ней будут выполнены соответствующие обязательства. Он добавил, что у России есть несколько дней на принятие решения по сделке.

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Айрат Назипов