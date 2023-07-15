В Мензелинском районе Татарстана построят автодорогу протяженностью 2,8 км

Как выяснило «Реальное время», на строительство автомобильной дороги М-7 «Волга» — Коноваловка — Старая Ашпала в Мензелинском районе Татарстана выделят более 237 млн рублей. Источником финансирования выступает бюджет республики.

Согласно проектной документации, завершить строительство необходимо до 30 ноября текущего года. Общая протяженность новой дороги составит 2,8 километра. Подрядчику предстоит выполнить комплекс земляных работ, устроить наружные электрические линии, а также провести сети газоснабжения. Кроме того, исполнитель обязуется возвести искусственные сооружения и обустроить дорожное пространство — сделать места под общепит и заправки.

Для выполнения обязательств ему также предстоит самостоятельно закупить асфальтогранулят, сигнальные столбики, крышки колодцев и дорожные конусы.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, на этой неделе стало известно, что в Нурлатском районе Татарстана отремонтируют автодороги общего пользования. Стоимость контракта оценивается в 75,8 млн рублей.

В общей сложности работы затронут 4,6 километра дорожной сети, в том числе на территориях населенных пунктов. Завершить их планируется до 12 октября 2023 года.

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Максим Кокунин