В Нурлатском районе Татарстана отремонтируют 4,6 километра автодорог

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Как выяснило «Реальное время», в Нурлатском районе Татарстана отремонтируют автодороги общего пользования. Стоимость контракта оценивается в 75,8 млн рублей. Источник финансирования — бюджет республики.

В общей сложности работы затронут 4,6 километра дорожной сети, в том числе на территориях населенных пунктов. Завершить их планируется до 12 октября 2023 года.

Подрядчику предстоит уложить новое асфальтобетонное покрытие, установить барьерные и перильные ограждения, светофоры, дорожные знаки, обустроить дождевую канализацию, озеленить окружающую территорию (посадить деревья и посеять траву), а также нанести разметку.

Для выполнения обязательств ему также предстоит самостоятельно закупить асфальтогранулят, сигнальные столбики, крышки колодцев и дорожные конусы.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

На этой неделе также сообщалось, что на капитальный ремонт моста на улице Крестьянской в Агрызе выделили более 26 млн рублей. Из федерального бюджета на эти цели потратили 21 млн рублей, оставшиеся средства перечислили из республиканского бюджета.

На объекте предусмотрены работы по переустройству сетей связи с выносом за границу работ, устройству мостового полотна со всеми конструктивными слоями. Также будут проведены мероприятия по укреплению откосов конусов, русла и формированию подходов к мосту.

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Максим Кокунин