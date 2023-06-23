Казань отправила 100 тонн гуманитарного груза в Лисичанск и Рубежное

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Девятую партию гуманитарной помощи отправили из Казани в два подшефных Татарстану города — Лисичанск и Рубежное, сообщили в мэрии города.



Жители пострадавших населенных пунктов получат продукты питания, строительные материалы и другие предметы первой необходимости.

Сегодня пять фур везут почти 100 тонн груза. Всего с начала сбора гуманитарной помощи казанцы собрали и отправили более 1 тысячи тонн груза Лисичанску, а теперь и Рубежному, отметил мэр Казани Ильсур Метшин.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

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Маргарита Головатенко