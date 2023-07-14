Алсу Абдуллина забила первый гол за команду России в товарищеском матче со сборной Ирана в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Уроженка Татарстана Алсу Абдуллина забила первый гол за сборную Россию в товарищеском матче с командой Ирана. Он проходит в эти минуты в Казани на Центральном стадионе.

Алсу Абдуллина родилась в Азнакаевском районе Татарстана в 2001 году. С декабря 2021 года она выступает в Великобритании за «Челси».

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Матч начался в 15.30. В стартовом составе российской сборной помимо Алсу Абдуллиной Диана Пономарева, Елизавета Семенова, Анна Беломытцева, Диана Памен Тчато, Алена Андреева, Марина Федорова, Яна Шеина, Валерия Бизенкова и Наталья Машина.



Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Завтра в Казани пройдет матч за Суперкубок России по футболу. На поле выйдут петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. Главным арбитром матча назначен Сергей Карасев.



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Татьяна Демина