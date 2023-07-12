В Казани проходит одно из крупнейших спортивных корпоративных соревнований «Сбербанкиада»

Фото: предоставлено realnoevremya.ru ПАО "Сбербанк"

С 11 по 13 июля в столице Татарстана проходит одно из крупнейших спортивных корпоративных соревнований «Сбербанкиада». В этом году соревнования пройдут в 10 видах спорта мини-футболе, волейболе, баскетболе, большом теннисе, настольном теннисе, плавании, беге, бадминтоне, кроссфите и шахматах. За три соревновательных дня будет разыграно 49 комплектов наград среди 18 команд, представляющие подразделения Сбера в России, Белоруссии и Индии.

Все гости столицы расположились в деревне Универсиады. Там же 11 июля открылось «Сбер Экспо», где каждая из команд презентовала свой регион. Там же для спортсменов и болельщиков запланированы мастер-классы, турниры по мини-гольфу и другие активности. На главной сцене будут проводиться церемонии награждения победителей и призеров, соревнования по чирлидингу, выступления музыкальных коллективов.

— Нами была проделана огромная работа, мы активно готовились к проведению этого мероприятия в Казани фактически 3,5 месяца. Эти соревнования — крупное массовое событие, которое проходит в Сбере. Спортивные игры будут идти на протяжении трех дней. Команды, судейские бригады, спортивные объекты — все готово к проведению. В столицу Татарстана из разных городов России уже прибыли почти 3 тысячи сотрудников Сбера, чтобы не только соревноваться в спортивных дисциплинах, но и поддержать коллег, — сообщил Кузнецов.

Накануне состоялось торжественное открытие «Сбарбанкиады». Почетными гостями мероприятия стали Раис Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, президент, председатель Правления «Сбербанк» Герман Греф и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

— Мы четыре года не проводили наш спортивный праздник — Сбербанкиаду, и в этом году нам наконец-то удалось всем вместе собраться в этом замечательном городе, в этой замечательной республике, в нашей замечательной стране. Эта церемония открытия с прекрасными эмоциями, которые мы все здесь испытываем, была бы невозможна, если бы на этой сцене не жила любовь — любовь к нашей родине, к нашей компании, любовь к нашей команде. Наша команда за эти четыре года с достоинством прошла через немыслимые испытания и показала всем и в нашей стране, и за рубежом пример небывалой стойкости. Стальной стойкости! Думаю, не в последнюю очередь характер «куется» во время соревнований. Я всем вам хочу пожелать удачного участия, огромного количества положительных эмоций в этом прекрасном месте. Желаю всем нам выйти победителями из этих соревнований и из соревнований, которые подбрасывает жизнь каждый день, испытывая нас на прочность, — сказал председатель правления Сбербанка Герман Греф.

В этом году на XIV Всероссийской Летней XIV Сбербанкиаде в Казани впервые награды получат не только спортсмены, но и фанаты на трибунах. Новый приз — Кубок болельщика, достанется команде с самыми активными болельщиками, активно участвовали в конкурсах, опросах и викторинах. Подведение итогов и торжественное закрытие соревнований пройдет 13 июля в «Казань Экспо».