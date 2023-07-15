Группа ТАИФ поздравляет Аделя Хуснутдинова с юбилеем

Фото: Роман Хасаев/realnoevremya.ru

Генеральный директор ГУП «Татинвестгражданпроект» Адель Хуснутдинов встречает свой полувековой юбилей.

«Примите наши искренние поздравления с замечательной юбилейной датой — Вашим 50-летием! Вы по праву принадлежите к плеяде ярких, талантливых, наделенных огромным созидательным потенциалом руководителей, определяющих ритм современной эпохи. На всех этапах Вашей биографии Вас всегда отличали огромное трудолюбие, высокий профессионализм, стремление постоянно совершенствовать достигнутый результат и ставить перед собой сложные задачи. Вы являетесь руководителем высокого уровня, которого отличают ответственность, способность с успехом воплощать в жизнь самые амбициозные идеи и смелые планы — на благо динамичного развития Республики Татарстан, во имя ярких, позитивных перемен!» — отмечается в поздравлении от имени Группы ТАИФ.

«Позвольте от всего сердца поблагодарить Вас, Адель Альбертович, за многолетнее плодотворное сотрудничество и неоценимый вклад в создание архитектурного облика Казани и других городов Татарстана, в развитие строительной отрасли Татарстана. Пусть и дальше наши партнерские отношения служат примером взаимовыгодного сотрудничества и высокой социальной ответственности. От всей души желаем Вам крепкого здоровья и активного долголетия, счастья и благополучия, неиссякаемого источника сил и энергии, блестящих профессиональных успехов, воплощения в жизнь всех задуманных планов! Пусть Вас никогда не покидают деловой настрой, оптимизм и вдохновение, а будущее готовит много счастливых лет, наполненных радостью, удачей и прекрасным настроением!

Мира, добра и процветания Вам и Вашим близким!» — от своего имени, а также от имени всей Группы ТАИФ подчеркнул генеральный директор АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов.