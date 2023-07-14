В Приволжском районе Казани произошла стрельба — виновника ищут

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В одном из дворов дома по ул. Кул Гали в Приволжском районе Казани в 27-летнего мужчину выстрелили из пистолета, личность виновника установили, сейчас его ищут, сообщили в пресс-службе МВД России по Татарстану.



В день происшествия в отдел полиции «Сафиуллина» поступило сообщение о том, что мужчине требуется медицинская помощь. Правоохранители установили, что причиной стрельбы стал конфликт между двумя казанцами. Злоумышленник выстрелил в мужчину и скрылся.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь. Проводятся мероприятия по задержанию виновника.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В июне прокуратура Альметьевска проводила проверку после инцидента в Парке Здоровья: подросток прострелил ногу 7-летнему мальчику. Историей в социальных сетях поделалась мама пострадавшего ребенка. Она рассказала, что ее сын играл в детском тоннеле, к нему подошли подростки и дважды выстрелили в него. Одна из пуль застряла в ноге, мальчику пришлось делать операцию.

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Маргарита Головатенко