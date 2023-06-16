В Альметьевске подросток прострелил ногу 7-летнему мальчику — прокуратура начала проверку

Прокуратура Альметьевска проводит проверку после инцидента в Парке Здоровья: подросток прострелил ногу 7-летнему мальчику, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



— Надзорное ведомство выяснит причины и обстоятельства инцидента, а также даст оценку работе органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, — сообщили в ведомстве.

Историей в социальных сетях поделалась мама пострадавшего ребенка. Она рассказала, что ее сын играл в детском тоннеле, к нему подошли подростки и дважды выстрелили в него. Одна из пуль застряла в ноге, мальчику пришлось делать операцию.

В мае казанские полицейские задержали мужчину, стрелявшего в сотрудницу охраны поликлиники. Им оказался 50-летний ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления против личности житель республики. Злоумышленник стрелял из травматического пистолета, переделанного под стрельбу боевыми патронами, после чего скрылся на автомобиле. На него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

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Маргарита Головатенко