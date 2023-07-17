Кредит для бизнеса от 10,5% годовых в Банке Казани

В Банке Казани стартовала акция «Бизнес горизонт 2.0». Теперь можно получить финансирование для бизнеса, в том числе без залога.

Вы можете развивать свой бизнес вместе с Банком Казани. Воспользуйтесь новой акцией для предпринимателей и получите финансирование по привлекательной ставке.

Ставка 10,5% действует при условии кредитования на сумму от 30 миллионов рублей с предоставлением обеспечения. Финансирование на сумму до 30 миллионов можно получить под 11,5% годовых без залога. Максимальный срок кредита в рамках акции составляет 12 месяцев.

Акция «Бизнес-горизонт 2.0» в Банке Казани действует до 30 сентября 2023 года и распространяется на кредитные программы «Овердрафт», «Экспресс оборотный», «Кредит Инвестиционный» и «Кредит на исполнение контракта».

Уточняйте условия акции «Бизнес-горизонт 2.0» на сайте или пишите вопросы в телеграм-чат.

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