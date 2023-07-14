Шавкат Мирзиёев вступил в должность президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев принес присягу на верность народу Узбекистана и вступил в должность президента страны, передает ТАСС.
Церемония инаугурации проходит в пятницу, 14 июля, в Ташкенте. Шавкат Мирзиёев вступил в должность президента республики на семилетний срок.
Мирзиёев по результатам выборов был переизбран на новый срок. Он набрал 87,05% голосов.
Раис Татарстана Рустам Минниханов 10 июля уже поздравил Шавката Мирзиёева с победой на выборах. Он выразил надежду, что и впредь сотрудничество между Татарстаном и Узбекистаном в рамках дружественных российско-узбекистанских отношений будет плодотворным благодаря «совместным созидательным усилиям».
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