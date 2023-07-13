Тренер конноспортивной школы в Набережных Челнах пойдет под суд из-за травмы ученицы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Набережных Челнах завершили расследование уголовного дела в отношении 32-летнего тренера конноспортивной школы. Его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, рассказал старший помощник руководителя Следкома по Татарстану Андрей Шептицкий.

Как считает следствие, год назад фигурант уголовного дела допустил 11-летнюю девочку к групповому занятию по верховой езде на открытом воздухе. Она посещала группу начальной подготовки и не имела теоретических и практических знаний. Тренер не обеспечил ребенка седлом и не проконтролировал наличие специальной обуви и одежды. В результате, потеряв равновесие, девочка упала с лошади, получив закрытый перелом шейки бедренной кости.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2017 году в Татарстане при падении с лошади погибла 11-летняя девочка. Нога ребенка осталась в стремени, а лошадь продолжила бег. В результате волочения по земле девочка получила серьезные травмы и скончалась еще до приезда скорой.

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Айрат Назипов