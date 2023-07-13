В Казани временно ограничат движение по улице Волгоградской
В Московском районе Казани частично ограничат движение транспорта и пешеходов по улице Волгоградской. Как сообщает администрация района, ремонтные работы будут вестись возле дома №2.
Участок будут закрывать в несколько этапов:
- С 14 июля по 14 августа будет закрыта зеленая зона разделительной полосы;
- С 29 по 30 июля на этом же участке ограничат движение по всей проезжей части и тротуару;
- С 14 по 31 июля будет закрыта проезжая часть в сторону улицы Декабристов.
Такое решение было принято в связи с реконструкцией тепловых сетей, сообщили в администрации.
С 11 июля в Казани начало действовать ограничение движения по улице Городской в Московском районе города. Это связано с капитальным ремонтом внутриквартальных сетей от тепловода. Ограничение будет действовать до 3 августа на участке от ул. Городской до здания №5в.
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