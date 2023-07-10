В Московском районе Казани закроют движение по одной из улиц на три недели

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

С 11 июля в Казани начнет действовать ограничение движения по улице Городской в Московском районе города. Это связано с капитальным ремонтом внутриквартальных сетей от тепловода, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение будет действовать до 3 августа на участке от ул.Городской до здания №5В.

На один день, с 15 по 16 июля, также будет закрыта проезжая часть на участке от здания №5В по ул.Городская до дома №60 по ул.Восстания.

Фото: скриншот realnoevremya.ru из google.ru/maps

Напомним, в Казани временно ограничат движение транспортных средств по улице Фатыха Карима. Участок дороги будет закрыт с 17 по 30 июля в районе дома №9 по улице Сары Садыковой.

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Айрат Назипов