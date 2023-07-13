Готовность котельных к новому отопительному сезону в Татарстане составила 60%

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

К новому отопительному сезону в Татарстане подготовлено 1 887 котельных, что составляет 60% от общего количества. Такие данные озвучили на заседании республиканского штаба по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы и теплоснабжения к отопительному периоду 2023—2024 годов.

В сфере образования подготовлено 1 853 объекта, или 57%, готовность объектов здравоохранения к зимнему сезону составляет 1 195 объектов, или 59%.

На объектах культуры, спорта и социальной защиты подготовительные работы выполнены более чем на 50%.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

При подготовке жилого фонда к отопительному периоду проведены промывка и опрессовка внутридомовых систем центрального отопления в 6 292 многоквартирных домах. Это — 52% от общего количества.

В начале месяца к отопительному сезону в Татарстане были готовы 40% котельных. Готовность по объектам образования составляла 38%, здравоохранения — 37%, культуры — 40%, соцзащиты — 34%, спорта — 44%.

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Айрат Назипов